Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу (РУС) в Гудермесі вранці 29 жовтня
Про це Кадиров повідомив у Telegram.
За його словами, сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря нібито загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу. Кадиров додав, що жертв і постраждалих немає.
"Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі", - написав чеченський диктатор.
Як зазначив російський Telegram-канал Baza, це перша атака БПЛА на території Чечні.
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