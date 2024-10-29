Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні

Про це Кадиров повідомив у Telegram.

За його словами, сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря нібито загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу. Кадиров додав, що жертв і постраждалих немає.

"Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі", - написав чеченський диктатор.

Як зазначив російський Telegram-канал Baza, це перша атака БПЛА на території Чечні.