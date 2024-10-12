У Грозному на АЗС вибухнула цистерна з газом: серед загиблих є двоє дітей

Про це пише TACC.

"Чотири людини, включно з двома дітьми, загинули через вибух на АЗС у Грозному, пожежу загасили", - йдеться у повідомленні.

Раніше в екстрених службах зазначали, що причиною пожежі могла стати детонація бензовоза або цистерни з пальним. Слідом міг здетонувати газовий балон, передавали російська служба Інтерфакс і ТАСС.

За даними видань, внаслідок вибуху є постраждалі, а також пошкоджені автомобілі.

Водночас telegram-канали Baza та 112 писали про чотирьох загиблих - двох дітей та двох дорослих. За даними Baza, їх було вбито цистерною, що відлетіла.

У telegram-каналі "112" зазначили, що пожежа сталась на заправці "Лідер", яку востаннє перевіряли ще у 2021 році.