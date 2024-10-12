У Грозному на АЗС вибухнула цистерна з газом: серед загиблих є двоє дітей
У столиці Чечні Грозному в суботу, 12 жовтня, вибухнула цистерна з газом на АЗС. На місці виникла пожежа, загинули 4 людини, серед них - двоє дітей
Про це пише TACC.
"Чотири людини, включно з двома дітьми, загинули через вибух на АЗС у Грозному, пожежу загасили", - йдеться у повідомленні.
Раніше в екстрених службах зазначали, що причиною пожежі могла стати детонація бензовоза або цистерни з пальним. Слідом міг здетонувати газовий балон, передавали російська служба Інтерфакс і ТАСС.
За даними видань, внаслідок вибуху є постраждалі, а також пошкоджені автомобілі.
Водночас telegram-канали Baza та 112 писали про чотирьох загиблих - двох дітей та двох дорослих. За даними Baza, їх було вбито цистерною, що відлетіла.
У telegram-каналі "112" зазначили, що пожежа сталась на заправці "Лідер", яку востаннє перевіряли ще у 2021 році.
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