Удар по нафтобазі у Феодосії 7 жовтня: пожежу гасять уже шосту добу
У тимчасово окупованій Феодосії в Криму досі триває ліквідація пожежі на нафтобазі, яку 7 жовтня атакували дрони Сил оборони України
Про це повідомив так званий голова міста Ігор Ткаченко, пише Крим.Реалії.
Він заявив, що наразі триває режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в анексованій Феодосії через пожежу на нафтобазі.
Ткаченко додав, що жителі, евакуйовані з околиць нафтобази, повертаються до своїх домівок. Сьогодні, 11 жовтня, розпочали оцінювати завдані збитки мешканцям району Ближніх Комишів.
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Як пише видання, напередодні так званий голова повідомляв про стабілізацію ситуації із пожежею на нафтобазі, що виникла після удару ЗСУ.
Що відомо
У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що на території нафтового термінала, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була уражена система ППО "Панцир-С1". Вона перебувала на території нафтобази в порту Феодосії з осені 2022 року.
Партизанський рух "Атеш" пізніше повідомляли, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму.
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