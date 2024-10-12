Удар по нафтобазі у Феодосії 7 жовтня: пожежу гасять уже шосту добу

Про це повідомив так званий голова міста Ігор Ткаченко, пише Крим.Реалії.

Він заявив, що наразі триває режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в анексованій Феодосії через пожежу на нафтобазі.

Ткаченко додав, що жителі, евакуйовані з околиць нафтобази, повертаються до своїх домівок. Сьогодні, 11 жовтня, розпочали оцінювати завдані збитки мешканцям району Ближніх Комишів.

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Як пише видання, напередодні так званий голова повідомляв про стабілізацію ситуації із пожежею на нафтобазі, що виникла після удару ЗСУ.

Що відомо

У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на території нафтового термінала, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була уражена система ППО "Панцир-С1". Вона перебувала на території нафтобази в порту Феодосії з осені 2022 року.

Партизанський рух "Атеш" пізніше повідомляли, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму.