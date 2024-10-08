Найбільший термінал у Криму: Згурець про знищення нафтобази у Феодосії

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Удар по нафтобазі у Феодосії цікавий тим, що це дійсно найбільший російський термінал у Криму, більший, ніж у Севастополі. Цей термінал забезпечує російське угруповання, зокрема, на Херсонському та Запорізькому напрямках через Джанкой. Удар нашими дронами, а, можливо, й ракетами, був досить ефективним", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, вважалося, що ППО в Криму щільне, адже це ділянка, де ворог намагається максимально захистити ключові об'єкти інфраструктури.

"До речі, поблизу Феодосії, буквально за 6 кілометрів розташований полк ЗРБ росіян з комплексом С-400. Тобто було чітко вибрано напрямок ударів дронами, або всі РЛС, які можуть забезпечувати роботу російських ЗРК, були виведені з ладу. Або ж ефективність цих розрахунків вкрай низька, що дозволяє українській стороні системно реалізовувати удари по Криму та по інших об'єктах на території РФ. Окрім нафтобаз, ЗСУ також знищують і російські арсенали з боєприпасами", - наголосив Згурець.