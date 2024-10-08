Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Найбільший термінал у Криму: Згурець про знищення нафтобази у Феодосії
Ексклюзив

Найбільший термінал у Криму: Згурець про знищення нафтобази у Феодосії

Оксана Ліховід
8 жовтня, 2024 вiвторок
09:51
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що нафтовий термінал у Феодосії забезпечує угруповання РФ на Херсонському та Запорізькому напрямках через Джанкой

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Удар по нафтобазі у Феодосії цікавий тим, що це дійсно найбільший російський термінал у Криму, більший, ніж у Севастополі. Цей термінал забезпечує російське угруповання, зокрема, на Херсонському та Запорізькому напрямках через Джанкой. Удар нашими дронами, а, можливо, й ракетами, був досить ефективним", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, вважалося, що ППО в Криму щільне, адже це ділянка, де ворог намагається максимально захистити ключові об'єкти інфраструктури.

"До речі, поблизу Феодосії, буквально за 6 кілометрів розташований полк ЗРБ росіян з комплексом С-400. Тобто було чітко вибрано напрямок ударів дронами, або всі РЛС, які можуть забезпечувати роботу російських ЗРК, були виведені з ладу. Або ж ефективність цих розрахунків вкрай низька, що дозволяє українській стороні системно реалізовувати удари по Криму та по інших об'єктах на території РФ. Окрім нафтобаз, ЗСУ також знищують і російські арсенали з боєприпасами", - наголосив Згурець.

  • У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.
  • На території нафтового термінала у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була уражена система ППО "Панцир-С1".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
Сергій Згурець
ППО
російська армія
ЗСУ
нафта
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Юрій Богданов
5 жовтня, 2024 субота
Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм
Дрон влучив у вежу Москва-Сіті
Автор Марина Клюєва
6 жовтня, 2024 неділя
Єдиний шлях припинення війни - знищення режиму в Москві, - російський опозиціонер Пономарьов
Автор Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
8 жовтня
10:27
Анонс
Афіша "Україна та Угорщина: точки перетину і пізнання"
У Києві відбудеться публічна розмова з угорськими письменниками та журналістами
10:24
У США померла мати Вітні Гʼюстон, співачка Сіссі Гʼюстон
10:21
У Києві затримали харків'янина, який на Хрещатику зневажливо висловлювався про загиблих захисників
10:21
ізраїльські солдати
Ймовірність ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану низька, - NYT
10:15
вітряки у Нижніх Воротах
Україна отримає до $150 млн на проєкти відновлення та зелені ініціативи
10:12
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Розвідка США побоюється, що "іноземні суб’єкти впливу" можуть поставити під сумнів результати президентських виборів
10:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами", на Одещині сталася пожежа у багатоповерхівці
10:06
OPINION
Із Заходом слід вести дорослу розмову
09:59
Тейлор Свіфт
Заробила $1,6 млрд лише на музиці: Тейлор Свіфт стала найбагатшою артисткою у світі
09:56
Франція
Французька армія проведе військові навчання в Румунії з метою стримування РФ
09:49
прапор Білорусі
У Білорусі 45 людей звинуватили в "екстремістській діяльності з метою отримати закордонні гранти"
09:41
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Відпочивав на Сейшелах замість служби: до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього одеського військкома Борисова
09:28
В Одесі жінка намагалася повісити прапор РФ на постамент знесеного пам'ятника Катерини II: поліція затримала підозрювану
09:01
ППО
РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: сили ППО знищили 18 безпілотників
08:58
Дональд Трамп
Трамп розкритикував надання допомоги Україні на тлі урагану Гелен у США
08:41
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російські ДРГ під виглядом ЗСУ здійснюють рейди прифронтовими містами, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр про Курахівський напрямок
08:38
Йоган Нескучне
Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс
08:25
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 172 боєзіткнення: РФ здійснила 4420 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів
08:23
безпілотник, дрон
У РФ заявили про нібито збиття 16 українських БПЛА над Білгородщиною та Чорним морем
08:17
Камала Гарріс
Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
08:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила засіб ППО, 7 танків і 1340 військових
08:00
OPINION
У росіян є прихована стратегія
07:49
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин пообіцяв "прискорити будівництво військової наддержави" та пригрозив ядерною зброєю
07:11
Володимир Зеленський і Джо Байден
У Білому домі назвали підтримку України важливою частиною візиту Байдена до Німеччини
06:53
Камала Гарріс
"На їхніх руках американська кров": Гарріс назвала Іран головним ворогом США
06:36
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море сім ракетоносіїв: загальний залп — до 48 "калібрів"
06:04
Євген Чеберко
Український футболіст побував у Білому домі на прийомі у Байдена
04:58
Ілон Маск
"Легкі гроші": Маск заявив, що заплатить американцям, які підпишуть петицію щодо поправок до Конституції США
04:03
Філіппіни, ВМС
Філіппіни за участі США та ще чотирьох країн розпочали військово-морські навчання
03:32
Румунія, прапор Румунії
США схвалили запит уряду Румунії на купівлю радіолокаційних систем Sentinel
03:01
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вдарила балістикою по цивільному судну під прапором Палау в Одесі: є загиблий, постраждали 5 іноземців
02:42
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю заявила про ураження винищувачами понад 70 об'єктів "Хезболли" в Лівані
02:13
На території нафтового термінала в Феодосії, який уразили Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1"
01:29
Інтерсіті
Україна та Словаччина планують запустити залізничне сполучення між Києвом і Братиславою
00:50
Фіцо: ракета по Брюсселю дала би прихильникам ударів углиб РФ зрозуміти, до чого вони закликають
2024, понедiлок
7 жовтня
23:55
Україна_Словаччина
Україна отримала боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро
23:44
гуманітарна допомога
Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для боротьби з наслідками повені
23:30
тюрма
Московський суд засудив 72-річного американця до майже 7 років тюрми за "участь в українській ТрО"
23:04
окупанти Маріуполь
Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, бої тривають буквально за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"
22:55
Україна Британія
Сполучене Королівство виділило Україні майже $4,5 млрд на оборонне обладнання британського виробництва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV