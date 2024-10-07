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Влада Криму повідомила про пожежу на нафтобазі у Феодосії

Марія Науменко
7 жовтня, 2024 понедiлок
06:25
Війна з Росією пожежа

У ніч на понеділок, 7 жовтня, влада Криму повідомив у понеділок про загоряння на нафтобазі у Феодосії, постраждалих немає

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Про це інформує Telegram-канал "Кримский ветер".

За словами очевидців, загоряння сталось близько 04:30 після серії вибухів.

Цю інформацію підтвердив голова адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко, передає Інтерфакс.

"Сталося загоряння на феодосійській нафтобазі", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють рятувальники. Жертв і постраждалих немає.

Telegram-канал "ASTRA" пише, що причиною загоряння могла стати атака БПЛА.

  • У ніч на 4 жовтня Сили оборони України уразили безпілотниками базу паливо-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 18 БПЛА над територією Росії в ніч на 4 жовтня.

Теги:
Україна
Росія
Крим
Військові новини
нафтобаза
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