Влада Криму повідомила про пожежу на нафтобазі у Феодосії
У ніч на понеділок, 7 жовтня, влада Криму повідомив у понеділок про загоряння на нафтобазі у Феодосії, постраждалих немає
Про це інформує Telegram-канал "Кримский ветер".
За словами очевидців, загоряння сталось близько 04:30 після серії вибухів.
Цю інформацію підтвердив голова адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко, передає Інтерфакс.
"Сталося загоряння на феодосійській нафтобазі", - зазначив він.
За його словами, на місці працюють рятувальники. Жертв і постраждалих немає.
Telegram-канал "ASTRA" пише, що причиною загоряння могла стати атака БПЛА.
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У ніч на 4 жовтня Сили оборони України уразили безпілотниками базу паливо-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 18 БПЛА над територією Росії в ніч на 4 жовтня.
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