У РФ заявили про падіння нібито українського дрону на нафтобазу в Воронезькій області: виникла пожежа

Про це повідомляє очільник воронезької області РФ Олександр Гусєв.

За його словами, в Аннінському районі російська РЕБ нібито придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази.

"Відбулося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки", - написав він.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі їхня ППО нібито знищила та перехопила 18 українських БПЛА літакового типу.

У звіті російського оборонного відомства зазначається, що над територією Білгородської області начебто знищено 6 БПЛА, над територією Воронезької області знищено та перехоплено 6 БПЛА, 5 БПЛА знищено над акваторією Азовського моря та один – над територією Ростовської області.