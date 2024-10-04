У РФ заявили про падіння нібито українського дрону на нафтобазу в Воронезькій області: виникла пожежа
У Воронезькій області РФ БПЛА впав на територію нафтобази, в результаті чого сталося загоряння цистерни. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 18 БПЛА над територією Росії в ніч на 4 жовтня
Про це повідомляє очільник воронезької області РФ Олександр Гусєв.
За його словами, в Аннінському районі російська РЕБ нібито придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази.
"Відбулося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки", - написав він.
Міноборони РФ заявило, що протягом ночі їхня ППО нібито знищила та перехопила 18 українських БПЛА літакового типу.
У звіті російського оборонного відомства зазначається, що над територією Білгородської області начебто знищено 6 БПЛА, над територією Воронезької області знищено та перехоплено 6 БПЛА, 5 БПЛА знищено над акваторією Азовського моря та один – над територією Ростовської області.
- У Пролетарську Ростовської області Росії рятувальники ліквідували вогонь на нафтобазі, яка горіла 16 днів після удару Сил оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе