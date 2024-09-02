Горіла 16 днів: у мережі показали фото нафтобази у Ростовській області

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, вогнем було пошкоджено понад 30 резервуарів, кожен з яких вміщує 500 м³ палива.

Якість супутникового знімка, зробленого в понеділок о 11:22 (за місцевим часом), не дає змоги точніше оцінити збитки. За час гасіння вогню, за даними місцевої влади, постраждали 49 пожежників.