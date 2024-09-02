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Горіла 16 днів: у мережі показали фото нафтобази у Ростовській області

Катерина Єсікова
2 вересня, 2024 понедiлок
22:44
Війна з Росією

У Пролетарську Ростовської області Росії рятувальники ліквідували вогонь на нафтобазі, яка горіла 16 днів після удару Сил оборони

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, вогнем було пошкоджено понад 30 резервуарів, кожен з яких вміщує 500 м³ палива.

Якість супутникового знімка, зробленого в понеділок о 11:22 (за місцевим часом), не дає змоги точніше оцінити збитки. За час гасіння вогню, за даними місцевої влади, постраждали 49 пожежників.

  • У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття БПЛА над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою Сил оборони опинився комбінат "Кавказ", де окупанти зберігали нафтопродукти.

Теги:
Росія
нафтобаза
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