Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області: під Ростовом палає нафтобаза
У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття безпілотників над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою опинилася нафтобаза - там почалася пожежа
Про це звітує міністерство оборони РФ.
За їхніми даними, цієї ночі російська ППО знищила 5 нібито українських БПЛА: два - над територією Білгородської області, один - над Курщиною і ще два - над Ростовською областю.
Водночас за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу".
Вже згодом він додав у про ще одну "відбиту атаку" дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області.
"Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", - заявив губернатор.
Пізніше він уточнив, що о 05:35 нібито через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено.
У мережі поширили відео, на яких видно пожежу на нафтооб'єктах. Російське видання Astra зазначає, що по нафтобазі уже намагалися поцілити в травні.
- Тим часом на російському півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Після цього почалося потужне виверження вулкана Шивелуч.
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