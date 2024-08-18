Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області: під Ростовом палає нафтобаза

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, цієї ночі російська ППО знищила 5 нібито українських БПЛА: два - над територією Білгородської області, один - над Курщиною і ще два - над Ростовською областю.

Водночас за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу".

Вже згодом він додав у про ще одну "відбиту атаку" дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області.

"Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", - заявив губернатор.

Пізніше він уточнив, що о 05:35 нібито через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено.

У мережі поширили відео, на яких видно пожежу на нафтооб'єктах. Російське видання Astra зазначає, що по нафтобазі уже намагалися поцілити в травні.