Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області: під Ростовом палає нафтобаза

Росіяни заявили про атаку БПЛА на три області: під Ростовом палає нафтобаза

Світлана Кравченко
18 серпня, 2024 неділя
07:49
Війна з Росією Пожежа на нафтобазі у Ростовській області

У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття безпілотників над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою опинилася нафтобаза - там почалася пожежа

Зміст

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, цієї ночі російська ППО знищила 5 нібито українських БПЛА: два - над територією Білгородської області, один - над Курщиною і ще два - над Ростовською областю.

Водночас за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу".

Вже згодом він додав у про ще одну "відбиту атаку" дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області.

"Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", - заявив губернатор.

Пізніше він уточнив, що о 05:35 нібито через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено.

У мережі поширили відео, на яких видно пожежу на нафтооб'єктах. Російське видання Astra зазначає, що по нафтобазі уже намагалися поцілити в травні. 

  • Тим часом на російському півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Після цього почалося потужне виверження вулкана Шивелуч.

Теги:
Україна
Росія
безпілотник
нафтобаза
Читайте також:
ЗСУ
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2024 п'ятниця
У міноборони Естонії оцінили, чи вистачить армії РФ сил для контрнаступу на Курщині
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
Автор Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2024 п'ятниця
Гендиректор Охматдиту стверджує, що фонд, який збирав кошти на відбудову лікарні, відмовляється їх перераховувати
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.96
    Продаж 45.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 серпня
08:37
У ДТП під Житомиром потрапив автобус футбольного клубу
У ДТП під Житомиром потрапив автобус футбольного клубу: є постраждалі
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 139 боєзіткнень: де точилися найактивніші бої
08:15
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 7 танків, 71 артсистему і 1170 російських військових
08:09
OPINION
Борислав Береза
Чи будуть російськомовні політпроєкти у повоєнній Україні?
08:00
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни зранку атакували Київ ракетами і дронами: працювала ППО
07:30
Виверження вулкану на Камчатці після землетрусу
На російській Камчатці стався потужний землетрус: почалося виверження вулкана
07:20
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
00:18
ЗСУ суттєво пошкодили міст через Сейм у Званному на Курщині
ЗСУ суттєво пошкодили міст через Сейм у Званному на Курщині, - журналіст Цаплієнко
2024, субота
17 серпня
23:43
Руслан Стефанчук
Стефанчук закликав нардепів утриматись від поїздок у Курську область, - Кучеренко
23:33
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Я вважаю, що існує два Дональда Трампа": Портников
23:22
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни захопили Миколаївку на Покровському напрямку, - DeepState
23:21
Ексклюзив
Віталій Портников
"За законами Міжнародного права": Портников про поводження з росіянами у Курській області
22:56
Артем Дмитрук
Нардеп Дмитрук обурений "діями ЗСУ" в Курській області. У відповідь офіцер Карась оголосив "полювання" на політика
22:46
Ексклюзив
путін
"Ми зламали стереотип, що війна знаходиться у глухому куті": дипломат Хара про дилеми, які Курська операція створила перед Путіним
22:44
Руслан Стефанчук
Громади УПЦ МП отримають 9 місяців на те, щоб "відскоблитися" від Москви, - Стефанчук
22:12
Літній чоловік з Курщини, у вбивстві якого Росія звинуватила українських військових, насправді живий, - ЦПД
21:49
Ексклюзив
Су-27
"На всіх рівнях": експерт Криволап розповів про авіаційну складову Курської операції
21:47
Азовське море
Росіяни заселили евакуйованих жителів Курщини до окупованого курорту Кирилівка
21:20
На Сумщині запроваджують систему перепусток для допуску до прикордоння
21:13
Японія передала Україні 22 машини механізованого розмінування, 6 із них уже прибули
20:50
Ростислав Пацеляк
Має звання й паспорти з РФ, підозрюється в убивствах майданівців: Печерський суд випустив під заставу в 1 млн гривень екскомандира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка
20:29
Оновлено
Російські окупанти скинули КАБ на Мирноград: загинула людина, є поранені
20:27
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко вдало провів перший матч сезону АПЛ: "Арсенал" переміг "Вулвергемптон"
20:20
соцмережа Х (Твіттер)
Мережа Х закриває свій офіс у Бразилії
20:06
OPINION
Галина Пагутяк
Про що забули автори Закону про мову
19:56
Курськ
Операція триває саме так, як ми розраховували, - Зеленський про наступ ЗСУ на Курщині
19:55
Оновлено
Володимир Жовнір
Ляшко призначив т.в.о. гендиректора Охматдиту після відсторонення Жовніра
19:54
Оновлено
"Колос" - "Інгулець", УПЛ
"Динамо" розбило "Карпати", а "Олександрія" здолала "Зорю". Результати і розклад усіх матчів та трансляцій 3-го туру УПЛ
19:43
Володимир Зеленський
Потрібно те, що змінить курс війни: Зеленський закликав західних партнерів зняти обмеження на використання зброї
19:42
Оновлено
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російські окупанти атакували Сумщину авіабомбами: є поранені
19:17
пам'ятник Пушкіну
У Білгороді-Дністровському на Одещині демонтували пам'ятник Пушкіну
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: що відомо про відновлення Львова та області після російських атак
Відбудова України: що відомо про відновлення Львова та області після російських атак
18:52
У Лівані повністю відключили електроенергію
18:23
лісова пожежа
На Трухановому острові в Києві горить 200 кв. м трави та дерев
18:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Стратегічні кроки, вочевидь, будуть за кілька тижнів: Defense Express про перспективи дій ЗСУ на Курщині
18:05
OPINION
Володимир Омелян
Куди слід їхати "хорошим русскім"?
18:01
україна німеччина
У МЗС прокоментували інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні
17:55
російські полонені, полон
Чому 100 російських строковиків одномоментно здалися СБУ на Курщині: британський аналітик Кларк назвав імовірну причину
17:45
Рамзан Кадиров
Кадиров придбав кібертрак "Тесла" й обіцяє відправити його на війну проти України
17:24
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
Всеукраїнська рада церков підтримала заборону церкви Московського патріархату
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV