На російській Камчатці стався потужний землетрус: почалося виверження вулкана
Уночі суботи, 17 серпня, на російському півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Після цього почалося потужне виверження вулкана Шивелуч
Про це пишуть російські ЗМІ та Sky News.
Як повідомили у сейсмологічній службі, підземні поштовхи були зафіксовані за 80 км від міста Петропавловськ-Камчатський на глибині 51 кілометру.
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії не оголошувало попередження про цунамі у зв'язку з підземними поштовхами.
Зазначається, що поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського. Незабаром в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 8 кілометрів.
Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, тобто викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації.
- 11 липня у польській шахті стався сильний високоенергетичний поштовх. Унаслідок цього рятувальники евакуювали 76 гірників, проте двоє залишилися під землею, один з них загинув.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе