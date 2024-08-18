На російській Камчатці стався потужний землетрус: почалося виверження вулкана

Про це пишуть російські ЗМІ та Sky News.

Як повідомили у сейсмологічній службі, підземні поштовхи були зафіксовані за 80 км від міста Петропавловськ-Камчатський на глибині 51 кілометру.

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії не оголошувало попередження про цунамі у зв'язку з підземними поштовхами.

Зазначається, що поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського. Незабаром в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 8 кілометрів.

Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, тобто викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації.