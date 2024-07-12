У Польщі через землетрус загинув шахтар, один залишається під землею, є постраждалі
У четвер, 11 липня, у польській шахті стався сильний високоенергетичний поштовх. Унаслідок цього рятувальники евакуювали 76 гірників, проте двоє залишилися під землею, один з них загинув
Про це повідомляє TVN24.
Зазначається, що рятувальникам вдалося евакуювати 76 працівників шахти, проте двоє гірників залишалися під землею. Одного з них знайшли пізно ввечері й продовжили транспортувати на поверхню.
На конференції директор виробничого офісу Польської гірничодобувної групи Даміан Боргєль повідомив, що чоловіка витягли, але лікарі констатували смерть. Працівнику шахти було 41 рік, він пропрацював за фахом 21 рік.
Натомість місцезнаходження другого гірника наразі невідоме. Через сейсмічну небезпеку декілька разів переривали рятувальну операцію. Також через землетрус постраждали 17 шахтарів, деякі з них уже виписалися з лікарні.
- 16 червня у Грузії зафіксували чотири землетруси. Перші підземні поштовхи зафіксували о 17:16.
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