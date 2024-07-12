У Польщі через землетрус загинув шахтар, один залишається під землею, є постраждалі

Про це повідомляє TVN24.

Зазначається, що рятувальникам вдалося евакуювати 76 працівників шахти, проте двоє гірників залишалися під землею. Одного з них знайшли пізно ввечері й продовжили транспортувати на поверхню.

На конференції директор виробничого офісу Польської гірничодобувної групи Даміан Боргєль повідомив, що чоловіка витягли, але лікарі констатували смерть. Працівнику шахти було 41 рік, він пропрацював за фахом 21 рік.

Натомість місцезнаходження другого гірника наразі невідоме. Через сейсмічну небезпеку декілька разів переривали рятувальну операцію. Також через землетрус постраждали 17 шахтарів, деякі з них уже виписалися з лікарні.