У Грузії зафіксували 4 землетруси
У неділю, 16 червня, у Грузії зафіксували чотири землетруси. Перші підземні поштовхи зафіксували о 17:16
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Згідно з даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр землетрусу знаходився поблизу села Ірі, на південний схід від міста Оні.
Магнітуда першого землетрусу становила 3,8, другого 4,7, третього 4.4, четвертого 3.3.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань не зазначається.
- Востаннє у Грузії фіксували землетрус у ніч проти 4 червня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе