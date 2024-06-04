У Грузії стався землетрус магнітудою 5,4
У ніч на 4 червня в грузинському регіоні Рача стався потужний землетрус магнітудою 5,4
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
За інформацією видання, епіцентр землетрусу - у селі Ірі поблизу міста Оні. Поштовхи було зафіксовано о 02:03 за тбіліським часом (01:03 за київським часом).
Про постраждалих і руйнування не повідомляють.
Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися і в інших регіонах західної та східної Грузії.
Цей землетрус став найсильнішим за останні роки.
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У неділю, 12 травня, на мексикансько-гватемальському кордоні стався землетрус магнітудою 6,4. У Гватемалі повідомляють про пошкодження будівель та зсуви ґрунту.
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