У Грузії стався землетрус магнітудою 5,4

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За інформацією видання, епіцентр землетрусу - у селі Ірі поблизу міста Оні. Поштовхи було зафіксовано о 02:03 за тбіліським часом (01:03 за київським часом).

Про постраждалих і руйнування не повідомляють.

Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися і в інших регіонах західної та східної Грузії.

Цей землетрус став найсильнішим за останні роки.