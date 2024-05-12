Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус

Про це повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці.

Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.

Національне агентство цивільного захисту Мексики повідомило, що воно стежить за ситуацією, але початкових повідомлень про руйнування не надходило.

Водночас у Гватемалі, де землетрус відчувався в столиці Нуева-Ґватемала-де-ла-Асунсьйон, агентство з надзвичайних ситуацій CONRED повідомило про структурні пошкодження в департаментах Кецальтенанго і Сан-Маркос поблизу кордону з Мексикою.

Окрім того, повідомляють про зсув ґрунту, який перекрив частину дороги.

За інформацією Системи попередження про цунамі США та військово-морського флоту Мексики, ризик виникнення цунамі відсутній.