Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус
У неділю, 12 травня, на мексикансько-гватемальському кордоні стався землетрус магнітудою 6,4. У Гватемалі повідомляють про пошкодження будівель та зсуви ґрунту
Про це повідомляє Reuters.
За даними Геологічної служби США, землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці.
Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.
Національне агентство цивільного захисту Мексики повідомило, що воно стежить за ситуацією, але початкових повідомлень про руйнування не надходило.
Водночас у Гватемалі, де землетрус відчувався в столиці Нуева-Ґватемала-де-ла-Асунсьйон, агентство з надзвичайних ситуацій CONRED повідомило про структурні пошкодження в департаментах Кецальтенанго і Сан-Маркос поблизу кордону з Мексикою.
Окрім того, повідомляють про зсув ґрунту, який перекрив частину дороги.
За інформацією Системи попередження про цунамі США та військово-морського флоту Мексики, ризик виникнення цунамі відсутній.
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У суботу, 27 квітня, японські острови Оґасавара в західній частині Тихого океану сколихнув землетрус магнітудою 6,5.
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