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Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус

12 травня, 2024 неділя
18:22
Світ землетрус
Зміст

У неділю, 12 травня, на мексикансько-гватемальському кордоні стався землетрус магнітудою 6,4. У Гватемалі повідомляють про пошкодження будівель та зсуви ґрунту

Про це повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався біля узбережжя штату Чьяпас у Мексиці. 

Підземні поштовхи залягали на глибині 75 км.

Національне агентство цивільного захисту Мексики повідомило, що воно стежить за ситуацією, але початкових повідомлень про руйнування не надходило.

Водночас у Гватемалі, де землетрус відчувався в столиці Нуева-Ґватемала-де-ла-Асунсьйон, агентство з надзвичайних ситуацій CONRED повідомило про структурні пошкодження в департаментах Кецальтенанго і Сан-Маркос поблизу кордону з Мексикою. 

Окрім того, повідомляють про зсув ґрунту, який перекрив частину дороги.

За інформацією Системи попередження про цунамі США та військово-морського флоту Мексики, ризик виникнення цунамі відсутній.

  • У суботу, 27 квітня, японські острови Оґасавара в західній частині Тихого океану сколихнув землетрус магнітудою 6,5.

Теги:
землетрус
Мексика
США
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