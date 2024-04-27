В Японії стався землетрус магнітудою 6,5 бала
У суботу, 27 квітня, японські острови Оґасавара в західній частині Тихого океану сколихнув землетрус магнітудою 6,5
Про це інформує Reuters, посилаючись на Геологічну службу США.
Вказано, що підземні поштовхи були на глибині 503,2 км, загрози цунамі не було.
Агентство Kyodo News поінформувало, що землетрус також відчувався в північно-східних японських префектурах Міягі та Фукусіма, а також у префектурах Ібаракі, Тіба та Сайтама поблизу Токіо. Повідомлень про постраждалих чи серйозні руйнування не надходило.
- 17 квітня у Японії зафіксували землетрус магнітудою 6,4 поблизу атомної електростанції в Ехіме.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе