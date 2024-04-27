В Японії стався землетрус магнітудою 6,5 бала

Про це інформує Reuters, посилаючись на Геологічну службу США.

Вказано, що підземні поштовхи були на глибині 503,2 км, загрози цунамі не було.

Агентство Kyodo News поінформувало, що землетрус також відчувався в північно-східних японських префектурах Міягі та Фукусіма, а також у префектурах Ібаракі, Тіба та Сайтама поблизу Токіо. Повідомлень про постраждалих чи серйозні руйнування не надходило.