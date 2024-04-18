У Японії стався землетрус неподалік атомної електростанції

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

За попередніми даними, осередок землетрусу був у протоці, яка розділяє острови Кюсю та Сікоку. А його епіцентр залягав на глибині близько 50 кілометрів.

Як розповів головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, японський уряд збирає дані про збитки після землетрусу. Зокрема, із префектури Кочі наразі не надходило повідомлень про поранених і пошкодження будівель. а ось в Ехіме постраждала жінка віком 60 років. Вона впала у своєму будинку та пошкодила палець.

За даними Shikoku Electric Power Co, на атомній електростанції Іката в Ехіме не було виявлено жодних аномалій, а її блок №3 продовжує працювати.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив своєму уряду докласти всіх зусиль і тісно координувати роботу з місцевими органами влади в операціях з ліквідації наслідків стихійного лиха.