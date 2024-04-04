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Головна Світ В Японії стався землетрус, у зоні дії - АЕС "Фукусіма-1"

В Японії стався землетрус, у зоні дії - АЕС "Фукусіма-1"

4 квітня, 2024 четвер
10:00
Світ АЕС Фукусіма

На північному сході Японії уночі 4 квітня стався потужний землетрус. У зону ураження потрапила АЕС "Фукусіма-1", проте жодних пошкоджень там не зафіксували

Про це повідомляє Kyodo.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався о 12:16 у префектурах Івате, Міягі та Фукусіма. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині приблизно 40 кілометрів.

Водночас магнітуда сягнула 6,0 бала.

За даними East Japan Railway Co, через землетрус тимчасово зупинилися швидкісні поїзди на лінії Тохоку Сінкансен.

  • Поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Унаслідок цього загинули дев'ять людей, ще понад 800 постраждали.

Теги:
Японія
землетрус
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