На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років: є загиблий та постраждалі
Поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Унаслідок цього загинула одна людина, ще понад 50 постраждали
Про це повідомляє Reuters.
Пожежна служба Тайваню повідомила, що одна людина, ймовірно, загинула через обвал каміння у гірському малонаселеному східному окрузі Хуалянь, де був епіцентр землетрусу. Також понад 50 людей постраждали.
За даними Центрального метеорологічного управління Тайваню, землетрус мав глибину 15,5 км.
Зазначається, що через землетрус оголосили про загрозу цунамі. Влада закликала місцевих жителів евакуюватися.
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