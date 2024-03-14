У Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4

Про це пише Vijesti.

Інститут гідрометеорології та сейсмології повідомив, що поштовхи зафіксували о 04:06 в муніципалітеті Плужине. Епіцентр знаходився на глибині 14 км.

Інститут заявляє, що землетрус міг завдати певних матеріальних збитків в епіцентральній зоні.

Багато хто із місцевих жителів написали у соціальних мережах, що землетрус їх розбудив.