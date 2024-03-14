У Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4
Уночі 14 березня у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4. Місцеві жителі прокинулися від природного явища
Про це пише Vijesti.
Інститут гідрометеорології та сейсмології повідомив, що поштовхи зафіксували о 04:06 в муніципалітеті Плужине. Епіцентр знаходився на глибині 14 км.
Інститут заявляє, що землетрус міг завдати певних матеріальних збитків в епіцентральній зоні.
Багато хто із місцевих жителів написали у соціальних мережах, що землетрус їх розбудив.
- Ввечері середи, 28 лютого, із Чорного моря було зареєстровано землетрус неподалік острова Зміїний.
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