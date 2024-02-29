Неподалік острова Зміїний стався землетрус
Ввечері середи, 28 лютого, із Чорного моря було зареєстровано землетрус неподалік острова Зміїний
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Підземний поштовх стався на глибині 5 км за 17 км на південь від острова Зміїний, його магнітуда за шкалою Ріхтера склала 2,7 бала.
"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - зазначають у Головному центрі спецконтролю.
- 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався помірний землетрус магнітудою 4,5. Експерти попереджають про можливе підвищення сейсмічної активності.
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