Неподалік острова Зміїний стався землетрус

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземний поштовх стався на глибині 5 км за 17 км на південь від острова Зміїний, його магнітуда за шкалою Ріхтера склала 2,7 бала.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - зазначають у Головному центрі спецконтролю.