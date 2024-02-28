У Туреччині стався землетрус: експерти закликають готуватись до нових потрясінь

Про це повідомляє BNN.

Зазначається, що місцеві жителі значно відчули землетрус, який стався на невеликій глибині 6,9 км у районі Біга.

Влада поки що не інформувала про якісь наслідки.

Експерти підкреслюють необхідність готовності до землетрусів та підготовки стійкої інфраструктури.