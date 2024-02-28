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У Туреччині стався землетрус: експерти закликають готуватись до нових потрясінь

28 лютого, 2024 середа
01:43
Світ землетрус Туреччина Ізмір

27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався помірний землетрус магнітудою 4,5. Експерти попереджають про можливе підвищення сейсмічної активності

Про це повідомляє BNN.

Зазначається, що місцеві жителі значно відчули землетрус, який стався на невеликій глибині 6,9 км у районі Біга.

Влада поки що не інформувала про якісь наслідки.

Експерти підкреслюють необхідність готовності до землетрусів та підготовки стійкої інфраструктури.

  • У ніч з 22 на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала.
Теги:
Туреччина
землетрус
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