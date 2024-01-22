У Китаї стався потужний землетрус, поштовхи відчувалися у Казахстані та Киргизстані
У ніч з 22 на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Землетрус магнітудою 7,1 стався у вівторок о 02:09 за пекінським часом у повіті Вуха округу Аксу Сіньцзян-Уйгурського автономного району, північно-західний Китай", - зазначили у китайському центрі сейсмологічних мереж.
Потужний землетрус, з епіцентром у Китаї, відчули й у Казахстані та Киргизстані.
Інформаційна агенція "Казининформ" поінформувала, що, за даними МНС Казахстану, магнітуда землетрусу в Алматі досягла 6,7 балів. Підземні поштовхи тривали кілька хвилин, а люди поспішно залишають будинки та масово виходять на вулиці через страх обвалень.
МНС Казахстану додало, що епіцентр землетрусу розташований за 264 км на південний схід від Алмати на території Киргизстану.
У МНС Алмати зазначили, що згідно з алгоритмом взаємодії повідомлено відповідні держоргани, проводиться моніторинг на наявність руйнувань, функціонування об'єктів життєзабезпечення.
Про руйнування та постраждалих інформація не надходила.
- У суботу, 13 січня, кількість жертв внаслідок потужного землетрусу, що стався у Японії 1 січня, збільшилася до 220. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе