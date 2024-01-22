У Китаї стався потужний землетрус, поштовхи відчувалися у Казахстані та Киргизстані

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Землетрус магнітудою 7,1 стався у вівторок о 02:09 за пекінським часом у повіті Вуха округу Аксу Сіньцзян-Уйгурського автономного району, північно-західний Китай", - зазначили у китайському центрі сейсмологічних мереж.

Потужний землетрус, з епіцентром у Китаї, відчули й у Казахстані та Киргизстані.

Інформаційна агенція "Казининформ" поінформувала, що, за даними МНС Казахстану, магнітуда землетрусу в Алматі досягла 6,7 балів. Підземні поштовхи тривали кілька хвилин, а люди поспішно залишають будинки та масово виходять на вулиці через страх обвалень.

МНС Казахстану додало, що епіцентр землетрусу розташований за 264 км на південний схід від Алмати на території Киргизстану.

У МНС Алмати зазначили, що згідно з алгоритмом взаємодії повідомлено відповідні держоргани, проводиться моніторинг на наявність руйнувань, функціонування об'єктів життєзабезпечення.

Про руйнування та постраждалих інформація не надходила.