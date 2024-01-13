Потужний землетрус в Японії: кількість загиблих сягнула 220 людей

Про це пише The Japan Times.

Зазначається, що 14 січня премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідає постраждалу від землетрусу префектуру Ісікава, щоб оцінити наслідки стихійного лиха та поспілкуватися з місцевими жителями. Рятувальним роботам заважає сніг.

Майже через два тижні після землетрусу в евакуаційних притулках залишаються ще понад 20 тисяч людей.

Водночас японський уряд розпочав будівництво тимчасових будинків для тих, чиє житло постраждало від землетрусу, оскільки для його ремонту чи відновлення знадобиться багато часу.