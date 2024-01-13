Потужний землетрус в Японії: кількість загиблих сягнула 220 людей
У суботу, 13 січня, кількість жертв внаслідок потужного землетрусу, що стався у Японії 1 січня, збільшилася до 220. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти
Про це пише The Japan Times.
Зазначається, що 14 січня премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідає постраждалу від землетрусу префектуру Ісікава, щоб оцінити наслідки стихійного лиха та поспілкуватися з місцевими жителями. Рятувальним роботам заважає сніг.
Майже через два тижні після землетрусу в евакуаційних притулках залишаються ще понад 20 тисяч людей.
Водночас японський уряд розпочав будівництво тимчасових будинків для тих, чиє житло постраждало від землетрусу, оскільки для його ремонту чи відновлення знадобиться багато часу.
- 1 січня в Японії стався потужний землетрус, унаслідок якого спершу було відомо про щонайменше 126 загиблих. Сума збитків сягнула $6,4 млрд. Станом на 9 січня кількість жертв становила 202 людини, пошуки продовжуються.
- Згодом стало відомо, що після землетрусу в Японії стався витік мазуту на атомній електростанції Shika у префектурі Ісікава.
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