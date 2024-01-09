Кількість жертв потужного землетрусу в Японії зросла до 180 людей

Про це пише NHK.

Крім 180 загиблих, ще понад 120 людей досі вважаються зниклими безвісти, а десятки тисяч - постраждали.

Пошуково-рятувальні бригади все ще обстежують місто Вадзіма, неподалік від епіцентру землетрусу.

Понад 200 будівель згоріли в результаті масштабної пожежі, яка спалахнула під час стихії. Починаючи з вівторка, поліція планує проводити інтенсивні 4-денні пошуки.

Префектура Ісікава повідомляє, що понад 3000 людей у ​​регіоні Ното залишаються ізольованими.

Метеорологічне агентство Японії попереджає, що люди не повинні опускати пильність, навіть якщо минуло більше ніж тиждень після землетрусу магнітудою 7,6 1 січня.

Агентство попереджає про можливі підземні поштовхи з інтенсивністю понад 5 балів за сейсмічною шкалою Японії від нуля до семи протягом наступного місяця.