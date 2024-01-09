Кількість жертв потужного землетрусу в Японії зросла до 180 людей
Уранці вівторка, 9 січня, кількість загиблих внаслідок сильного землетрусу в японській префектурі Ісікава збільшилася до 180 людей
Про це пише NHK.
Крім 180 загиблих, ще понад 120 людей досі вважаються зниклими безвісти, а десятки тисяч - постраждали.
Пошуково-рятувальні бригади все ще обстежують місто Вадзіма, неподалік від епіцентру землетрусу.
Понад 200 будівель згоріли в результаті масштабної пожежі, яка спалахнула під час стихії. Починаючи з вівторка, поліція планує проводити інтенсивні 4-денні пошуки.
Префектура Ісікава повідомляє, що понад 3000 людей у регіоні Ното залишаються ізольованими.
Метеорологічне агентство Японії попереджає, що люди не повинні опускати пильність, навіть якщо минуло більше ніж тиждень після землетрусу магнітудою 7,6 1 січня.
Агентство попереджає про можливі підземні поштовхи з інтенсивністю понад 5 балів за сейсмічною шкалою Японії від нуля до семи протягом наступного місяця.
- 1 січня в Японії стався потужний землетрус, унаслідок якого спершу було відомо про щонайменше 126 загиблих. Сума збитків сягнула $6,4 млрд. Станом на 8 січня кількість жертв становила 161 людину, пошуки продовжуються.
- Згодом стало відомо, що після землетрусу в Японії стався витік мазуту на атомній електростанції Shika у префектурі Ісікава.
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