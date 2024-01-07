В Японії через землетрус стався витік мазуту на одній з АЕС

Про це пише Sky News із посиланням на заяву компанії Hokuriku Electric.

Зазначається, що електростанція Shika знаходиться за 65 км від епіцентру землетрусу. Там сталися тимчасові збої в електропостачанні та витоки мазуту.

У неділю, 7 січня, на поверхні моря перед електростанцією було помічено пляму розміром приблизно 5 на 10 метрів. Місце витоку обробили нейтралізуючим засобом.

У компанії додали, що це не вплине на здоров’я людей чи навколишнє середовище.