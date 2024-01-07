В Японії через землетрус стався витік мазуту на одній з АЕС
Після сильного землетрусу в Японії стався витік мазуту на атомній електростанції Shika у префектурі Ісікава
Про це пише Sky News із посиланням на заяву компанії Hokuriku Electric.
Зазначається, що електростанція Shika знаходиться за 65 км від епіцентру землетрусу. Там сталися тимчасові збої в електропостачанні та витоки мазуту.
У неділю, 7 січня, на поверхні моря перед електростанцією було помічено пляму розміром приблизно 5 на 10 метрів. Місце витоку обробили нейтралізуючим засобом.
У компанії додали, що це не вплине на здоров’я людей чи навколишнє середовище.
- 1 січня в Японії стався потужний землетрус, унаслідок якого загинуло щонайменше 126 людей. Сума збитків сягнула $6,4 млрд.
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