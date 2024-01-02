Через землетрус в Японії загинуло вже щонайменше 30 людей

Про це повідомляє Reuters.

До місця землетрусу на півострові Ното з усієї країни було направлено 3000 рятувальників - військовослужбовців, пожежників і співробітників поліції.

"Пошук і порятунок постраждалих від землетрусу - це боротьба з часом", - заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час екстреної наради.

Кісіда повідомив, що рятувальникам дуже важко отримати доступ до північного краю півострова Ното, де гелікоптери виявили багато пожеж і значні пошкодження будівель та інфраструктури. За словами речника його уряду, близько 120 людей чекають на порятунок.

Багато залізничних сполучень і авіарейсів у цьому районі було призупинено. Аеропорт Ното закрився через пошкодження злітно-посадкової смуги, терміналу і під'їзних доріг, а 500 людей застрягли в автомобілях на його стоянці.

У Сузу, прибережному місті з населенням понад 5 тис. мешканців, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу, за словами мера міста Масухіро Ідзумія, було зруйновано до 1 тис. будинків.

"Ситуація катастрофічна", - наголосив він.

Влада підтвердила 30 загиблих, половина з них - у Вадзімі, ще одному постраждалому місті на віддаленому північному краю півострова.

Згідно з повідомленням японського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, пожежники борються з вогнем у кількох містах і намагаються звільнити людей, які опинилися в пастці під завалами будівель.

За даними Японського метеорологічного агентства, яке попередило, що найближчими днями можуть статися ще сильніші поштовхи, з моменту першого землетрусу в понеділок було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів.