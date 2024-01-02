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Через землетрус в Японії загинуло вже щонайменше 30 людей

2 січня, 2024 вiвторок
10:16
Світ Японія землетрус

У вівторок, 2 січня, у Японії рятувальні команди намагалися дістатися до ізольованих районів, де були зруйновані будівлі, розбиті дороги та знеструмлені десятки тисяч будинків, внаслідок потужного землетрусу, через який загинуло щонайменше 30 людей

Про це повідомляє Reuters.

До місця землетрусу на півострові Ното з усієї країни було направлено 3000 рятувальників - військовослужбовців, пожежників і співробітників поліції.

"Пошук і порятунок постраждалих від землетрусу - це боротьба з часом", - заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час екстреної наради.

Кісіда повідомив, що рятувальникам дуже важко отримати доступ до північного краю півострова Ното, де гелікоптери виявили багато пожеж і значні пошкодження будівель та інфраструктури. За словами речника його уряду, близько 120 людей чекають на порятунок.

Багато залізничних сполучень і авіарейсів у цьому районі було призупинено. Аеропорт Ното закрився через пошкодження злітно-посадкової смуги, терміналу і під'їзних доріг, а 500 людей застрягли в автомобілях на його стоянці.

У Сузу, прибережному місті з населенням понад 5 тис. мешканців, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу, за словами мера міста Масухіро Ідзумія, було зруйновано до 1 тис. будинків.

"Ситуація катастрофічна", - наголосив він.

Влада підтвердила 30 загиблих, половина з них - у Вадзімі, ще одному постраждалому місті на віддаленому північному краю півострова.

Згідно з повідомленням японського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, пожежники борються з вогнем у кількох містах і намагаються звільнити людей, які опинилися в пастці під завалами будівель.

За даними Японського метеорологічного агентства, яке попередило, що найближчими днями можуть статися ще сильніші поштовхи, з моменту першого землетрусу в понеділок було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів.

  • Нагадуємо, землетрус магнітудою 7,6 бала стався в понеділок, 1 січня, у другій половині дня, змусивши жителів деяких прибережних районів тікати на вищі місця, оскільки хвилі цунамі обрушилися на західне узбережжя Японії, змиваючи деякі автомобілі та будинки.
Японія
землетрус
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