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Огляд

Чому для створення трибуналу Путіна знадобилося три роки і як Україна вражає Трампа багатствами корисних копалин. Акценти світових ЗМІ 5 лютого

Ірина Запотічна
5 лютого, 2025 середа
10:37
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - закладення основ для трибуналу Путіна та як Україна переконує Трампа, що країну варто рятувати через її численні мінеральні багатства

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 лютого.

Для трибуналу, який би судив Путіна за вторгнення в Україну, заклали основи

путін

Володимир Путін. Фото: gettyimages

The Guardian пише, що створення Трибуналу було вперше запропоновано через кілька днів після повномасштабного вторгнення, але юристи майже три роки намагалися знайти правильний зал суду.

За словами верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас, створення трибуналу має на меті чинити тиск на Путіна та режим, щоб "справді припинити цю війну, а також дати чіткий сигнал іншим агресорам або потенційним агресорам, які планують або можуть напасти на сусідні країни".

"Немає жодних сумнівів, що Путін вчинив злочин агресії, тобто вирішив напасти на іншу країну", - заявила Кая Каллас.

Переговори, які почалися в червні минулого року між ЄС, Україною, загальноєвропейським правозахисним органом Ради Європи та 37 іншими країнами, були зупинені щодо того, чи слід надати Путіну та іншим російським лідерам імунітет. Як компроміс передбачається, що Путін і високопоставлені особи не будуть переслідуватися під час перебування на посаді.

Журналісти також наголосили, що президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на прямі переговори з Путіним, щоб припинити повномасштабну війну, яка досягне трирічної віхи цього місяця.

Гонитва президента США за сировиною створює проблеми для Гренландії, але цілком може стати хорошою новиною для України

POLITICO пише, що, аби завоювати президента Сполучених Штатів, який хоче претендувати на Гренландію через її величезні запаси сировини та стратегічне положення в Арктиці, Київ протягом кількох місяців наголошував, що його багаті поклади від титану до графіту можуть допомогти Трампу перемогти Китай у глобальній гонці за ресурси.

Київ усвідомлює, що зосередженість на його корисних копалинах життєво важлива для подальшої підтримки США — і, отже, для виживання країни, тому він навмисно адаптував своє повідомлення до комерційних інстинктів Трампа. Знаючи, що заклики захистити демократію на нього не вплинуть, Київ підкреслив небезпеку того, що метали, які є життєво важливими для промислових і військових технологій, потраплять у руки Москви, а отже, Китаю.

В Україні є поклади 22 з 50 матеріалів, які США визначили як критичні (з 34 пунктів списку Європейського Союзу вона має поклади 25 з них). Країна особливо багата на графіт, літій, титан, берилій і уран. Ресурси необхідні для виробництва батарей, радарних систем і броні — ключових для оборонної та технологічної промисловості, і певною мірою зменшать  залежність США від китайських корисних копалин.

Попри те, багато українських ресурсів зосереджено на сході та півдні країни, у районах, які найбільше постраждали від війни, які або оскаржуються, або окуповані російською армією. Один із найбагатших ресурсами регіонів України, Дніпро, наразі перебуває під загрозою, оскільки російські війська зміцнюють свій контроль навколо Покровська.

Проте, відповідаючи на запитання, чи вважають українські чиновники, що Трамп може надати Києву достатню військову підтримку, щоб допомогти повернути окуповані росіянами території, Ден Вайдіч, республіканський експерт з питань зовнішньої політики, який зараз лобіює інтереси України, сказав, що це не те, що він думає. 

"Я також не думаю, що українські чиновники обов'язково вважають, що це означає, що Трамп буде підтримувати Україну доти, доки українці не повернуть собі всі ті території, де розташовані критичні матеріали", - сказав він.

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Володимир Путін
військові
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
допомога Україні
допомога США Україні
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