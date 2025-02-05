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OPINION

Вибори Україні потрібні, але під час війни — неможливі

Юрій Богданов
5 лютого, 2025 середа
12:00
Погляд

Про вибори напишу один раз серйозно і до завершення бойових дій до цієї теми волів би не повертатися

Зміст

Чи потрібні Україні вибори? Так, дуже потрібні. Не стільки для того, щоб змінити владу (це взагалі не обовʼязково станеться), а щоб перезавантажити систему політичних відносин. Цикл, який запустився в березні 2019-го, загалом уже себе вичерпав. У нас так зазвичай і працює: 3-4 роки система працює, а потім починається розбалансування. Велика війна це все змістила, але і парламент, і виконавча гілка потребують оновлення.

Чи можливі вибори під час активної війни? Ні, не можливі. Проведення виборів вимагає умов, за яких кандидати та виборці можуть вільно брати участь у кампанії та голосуванні. 

Без сталого припинення вогню на більшій частині країни неможливо налагодити роботу комісій, забезпечити функціонування дільниць та гарантувати належні умови для підрахунку голосів. Усе це — невіддільна частина демократичного процесу. Тобто легітимність результату буде апріорі під питанням. 

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Довіра громадян і адекватних партнерів неможлива, якщо вибори відбуваються в умовах війни такої інтенсивності:

  1. Якщо значна частина виборців не може проголосувати або піддається тиску, вибори втрачають репрезентативність.
  2. Якщо люди бояться йти на дільниці, бо ракета може прилетіти (саме тому порівнювати війну 2014-2015 з 2022 - ідіотизм) і явка буде 20-25%, - ну про яку реальну легітимність мова?
  3. Доступ спостерігачів до всіх виборчих дільниць теж неможливо забезпечити без стійкого перемир’я.

Можливість військовослужбовців обирати й бути обраним — важлива складова легітимності. Без стійкого перемирʼя військові, які захищають країну і які точно мають отримати право не тільки обирати, але й обиратися, своє право не реалізують.

Військові — категорія населення з найбільшим рівнем суспільної легітимності. Попри думку окремих верств йолопів. Більшість військових — це мобілізовані. З них більшість не обере карʼєру військового. Та й професійні військові можуть забажати спробувати змінювати країну в політиці.

І тільки після досягнення сталого припинення війни можна говорити про повноцінну можливість військовослужбовців не лише голосувати, а й вести передвиборчу кампанію (у разі бажання балотуватися).  Кандидати з-поміж військових повинні мати ті самі умови для агітації. Це потребує сталого припинення вогню. 

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Заява Келлога та схожі меседжі від інших партнерів (заяви Путіна ми ігноруємо, бо кому не пох?), а також кач від внутрішніх ворогів мають отримувати пряму і зрозумілу відповідь: спочатку завершення війни, фіксація сталого припинення вогню — потім вибори.  Може за 3 місяці після фіксації припинення вогню, може за 6 - це вже питання якості гарантій. За усіх інших умов це будуть не вибори, а імітація.

І так, інші країни, що проводять вибори під час війн — вигадка з голови Келлога. Якщо війна була на їхній території — не проводилися. Південна Корея 1952 року не була демократією і Лі Син Ман намалював собі результат. США проводили вибори 1944-го, коли Рузвельт обрався на четвертий термін, ніякої війни на території США не було. А ось демократична Британія до 1945 року жила з парламентом 1936-го. Якось без виборів обійшлися.

Узагальнюючи: вибори можуть і мають відбутися за дотримання трьох вимог:

  1. Безпека передусім, бо саме вона гарантує вільне голосування, прозорість і законність. А це разом складає легітимність.
  2. Легітимність — у пріоритеті. Умови проведення голосування впливають на визнання результатів як всередині країни, так і за її межами. Українці мають довіряти власному волевиявленню і знати, що більшість українців мали можливість проголосувати.
  3. Військові та інші люди, які залучені до допомоги війську, мають отримати можливість обирати  і обиратися. Це можливо лише за умови відсутності активних бойових дій. 

Тому спочатку мир і гарантії безпеки — потім вибори. Все інше — фантазії або божевілля. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
вибори
політика
військові
біженці
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Кіт Келлог
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