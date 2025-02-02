Келлог і вимога виборів
Я неодноразово говорив, що перший етап переговорів росіяни спробують зірвати руками українців. Вимога виборів — це, де-факто, і є тим самим формальним приводом для відтермінування реальних переговорів
Поки ми маємо розуміти три речі:
- Судячи з усього нас змусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна, з точки зору Вашингтона опція — призупинка війни, потім вибори, потім переговори існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але, здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять і в час війни.
- Схоже, США визначилися з двома головними стартовими вимогами для переговорів — це не вступ до НАТО І вибори.
- Причини рішення про вибори такі:
- США зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою росіян, не вдасться. Тут Путін загнав себе в певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги). І цю гру, виглядає так, що прийняв Трамп.
- США вважають, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх в життя має новообране керівництво.
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Тепер щодо нас.
- Вибори стають майже невідворотними з усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації й проблемами з правилами гри. Скажу ідеалістичну річ: нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни. Але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції. І всі будуть говорити в категоріях зрад.
- Наш головний виклик — стабілізація лінії фронту. Це альфа та омега всього.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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