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OPINION

Перебірливий Путін: спочатку будь-хто, крім Порошенка, тепер — крім Зеленського

Віктор Пушкар
1 лютого, 2025 субота
16:02
Погляд

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Зміст

Про дві сторони, кожна з яких має чимось поступитись для досягнення миру. В усьому винуватий Байден, який обдурив українців. Тобто я розумію, що в телевізорі респи продовжують воювати з демами, і в цьому сенсі війна України з Московією є інструментом внутрішньої спецолімпіади. Я дивився оригінал відео, і нормально ловлю англійську на слух. 

Про обидві сторони та їхню провину. Якщо вас пограбували, ви однаково причетні до пограбування. Грабіжник віддає половину, або віддає 10%, і питання закрите. На 90% може спокійно випити водкі під пісню "Владімірській Централ". Якщо вас убили, закрити питання складніше. Але ви знову-таки причетні до вбивства, і людям із вразливою психікою про це неприємно дізнаватись. 

Убитий не подасть судовий позов. Якщо за нього інші не подадуть позов, питання теж можна закрити. Як це зробили в 1930-му з Голодомором.

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Мадам ставить питання: хто є більшою проблемою для досягнення миру — Путін чи Зеленський? Питання свідомо дурне. Війна не є бійкою двох фізичних осіб. Як з боку московитів в нас не стріляє мільйон маленьких путінів, так і з нашого боку воює не мільйон маленьких зеленських. Війна має структурні причини, лише частково залежні від персоналій. 

У 2019-му нам уже впарили, що Путін буде вести переговори з будь-яким іншим президентом, крім Порошенка. Хоча у 2014-му Порошенко теж сподівався швидко закінчити війну. 

Ок, ось вам Зеленський. Але і Зеленський зрозумів, що його дурять, хоча з затримкою по фазі. З головного крісла на Банковій світ видно трохи інакше, ніж зі знімального майданчика. У 2025-му Путін хоче говорити з ким завгодно, крім Зеленського. То може з двох політиків більш упоротий таки він? Несіть нам когось іншого на переговори.

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Далі, чи нас дійсно обдурив Байден? Політика контролю ескалації (тм) спрацювала. Якби Україна не отримала допомоги взагалі, це була б наша стратегічна поразка. Якби Україна отримала допомогу приблизно в тому самому обсязі, але швидше і без публічних анонсів, що коли приїде та на скільки кілометрів стрілятиме, у 2023-му фронт міг посипатись із боку московитів. 

Але робимо поправку, що Байден був президентом США і йому вчасно наспівали під балалайку, що в американських інтересах має бути саме така стратегія. Тому що в кремлінів є ядерна зброя... От ми й маємо ту саму патову ситуацію...

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
переговори з РФ
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