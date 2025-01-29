Уже прослідковується лінія, яку хоче сформувати РФ:

Мовляв, великий "конституціоналіст" і "прихильник" міжнародного права Путін прагне переговорів про мир, але є проблема з бажанням самої України та "нелегітимністю" її влади.

Поряд із приємними вуху Трампа висловами про те, "що якби він був президентом і у нього не вкрали перемогу, то війни не було б", звучать закиди на адресу України. Зокрема, про нелегітимність Зеленського, і далі, допускаю, це буде поширюватись і на інші гілки влади. Хоча не треба бути великим логістом, щоб знайти норму Конституції України, де вказано:

"Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування". Читайте також: Путін зажадав скасувати указ Зеленського про заборону переговорів з РФ та знову назвав президента України "нелегітимним"

Тобто, маємо справу з черговою неприкритою гібридністю РФ. Росія розпочала війну, що призвело до введення воєнного стану, а тепер, розповідаючи про нелегітимність органів влади України, і під виглядом типу прагнення переговорів про мир, хоче додати окрім військових ще й політичні ризики. Знову Дорогомилівський суд, у якому свого часу події 2013-2014 років були визнані "держпереворотом".