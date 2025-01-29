Путін прикидається "конституціоналістом"
Маємо справу з черговою неприкритою гібридністю РФ
Уже прослідковується лінія, яку хоче сформувати РФ:
Мовляв, великий "конституціоналіст" і "прихильник" міжнародного права Путін прагне переговорів про мир, але є проблема з бажанням самої України та "нелегітимністю" її влади.
Поряд із приємними вуху Трампа висловами про те, "що якби він був президентом і у нього не вкрали перемогу, то війни не було б", звучать закиди на адресу України. Зокрема, про нелегітимність Зеленського, і далі, допускаю, це буде поширюватись і на інші гілки влади. Хоча не треба бути великим логістом, щоб знайти норму Конституції України, де вказано:
"Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування".
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Тобто, маємо справу з черговою неприкритою гібридністю РФ. Росія розпочала війну, що призвело до введення воєнного стану, а тепер, розповідаючи про нелегітимність органів влади України, і під виглядом типу прагнення переговорів про мир, хоче додати окрім військових ще й політичні ризики. Знову Дорогомилівський суд, у якому свого часу події 2013-2014 років були визнані "держпереворотом".
Сподіваюсь, що ця відмазка Путіна, прагнення підмінити суть (говорити не про суть дикунської позиції РФ, яку не можна назвати переговорною) формою (що нема з ким вести переговори в Україні як з легітимним представником) сприйматиметься у США саме як відмазка.
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
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