Путін зажадав скасувати указ Зеленського про заборону переговорів з РФ та знову назвав президента України "нелегітимним"

Про це пише російська державна пропагандистська агенція "РИА Новости".

"Переговори Москви та Києва будуть нелегітимними, якщо вести їх зараз. Треба знайти спосіб скасувати раніше підписаний указ, це може зробити голова Ради. Вести переговори можна з ким завгодно, тільки через свою нелегітимність Зеленський не має права нічого підписувати", - йдеться у заяві Володимира Путіна.

Російський диктатор каже, що Москва пропонувала Україні "піти" з "ЛНР" і "ДНР", тоді нібито не було б бойових дій.

"Все завершиться через півтора-два місяці, якщо закінчаться спонсорські гроші та патрони. Захід вмовив Київ продовжувати війну, суверенітет України майже нульовий", - каже Путін.