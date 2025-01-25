Зеленський назвав причину заборони перемовин з РФ на початку повномасштабного вторгнення

Про це він сказав під час спільного брифінгу із президенткою Молдови Маєю Санду, передає Укрінформ.

"У нас було рішення РНБО щодо того, чи можемо ми розмовляти з Росією, чи ні. Я підписав цей указ тому, що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами та представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність. Було багато переговорних процесів, багато тіньових переговорних коридорів. Я це швидко зупинив. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори із російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. Це було, коли їхні війська були тут, у київському регіоні", - зазначив Зеленський.

За словами президента, росіяни намагалися тиснути у той час "через багато різних коридорів".

"І наш депутатський корпус, і депутатський корпус наших європейських колег, і Сполучені Штати тощо. Було багато різних перемовних майданчиків. Я зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати", - пояснив він.

Лідер України зауважив, що ухвалив "абсолютно справедливе рішення".

"Я - президент України, я лідер тих чи інших перемовин. Всім іншим я це заборонив. Путіну це, звісно не подобалося, бо каналів у нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали, навіть у деяких наших інституціях, про що я поки не готовий публічно говорити", - підкреслив Зеленський.