Трамп заявив, що хотів би "найближчим часом зустрітися з Путіним, аби закінчити цю війну"
Президент США Дональд Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним, аби "закінчити цю війну"
Про це він заявив під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Reuters.
"Я хотів би якнайшвидше зустрітися з президентом Путіним, щоб закінчити цю війну", – сказав Дональд Трамп.
Крім того, президент США повідомив, що зусилля, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання між Росією та Україною, наразі тривають та наголосив на важливості досягнення миру.
Трамп також нагадав, що ще до того, як він вступив на посаду його команда провела переговори про припинення вогню на Близькому Сході та додав, що "цього не досягнули б" без них.
- Дональд Трамп 22 січня закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
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