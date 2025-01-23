Трамп заявив, що хотів би "найближчим часом зустрітися з Путіним, аби закінчити цю війну"

Про це він заявив під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Reuters.

"Я хотів би якнайшвидше зустрітися з президентом Путіним, щоб закінчити цю війну", – сказав Дональд Трамп.

Крім того, президент США повідомив, що зусилля, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання між Росією та Україною, наразі тривають та наголосив на важливості досягнення миру.

Трамп також нагадав, що ще до того, як він вступив на посаду його команда провела переговори про припинення вогню на Близькому Сході та додав, що "цього не досягнули б" без них.