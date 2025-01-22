Трамп закликав Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні, інакше пообіцяв запровадити високі податки, тарифи й санкції щодо продукції РФ

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

"Якщо ми не укладемо "угоду" найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду". Більше не повинно бути втрачено жодного життя!", - зазначив американський лідер.

При цьому Трамп зауважив, що "не хоче нашкодити Росії, любить російський народ і завжди мав дуже хороші відносини з президентом Путіним". Він також додав, що "Росія допомогла (США) виграти Другу світову війну, втративши 60 мільйонів життів".

"Зважаючи на все це, я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Вона стане лише гіршою", - заявив Трамп.