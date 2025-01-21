Війна РФ проти України: Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним для переговорів

Про це повідомляє CNN.

За словами Трампа, він планує зустрітися з лідером Кремля тільки-но переговори будуть організовані. Він додав, що процес підготовки уже триває.

"Ми спробуємо зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна між Україною і Росією ніколи не повинна була початися", - сказав він.

Разом з тим, Трамп у промові після своєї інавгурації пообіцяв закінчити війни, однак жодного слова не промовив стосовно України.