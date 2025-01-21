Війна РФ проти України: Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним для переговорів
Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду заявив, що планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним
Про це повідомляє CNN.
За словами Трампа, він планує зустрітися з лідером Кремля тільки-но переговори будуть організовані. Він додав, що процес підготовки уже триває.
"Ми спробуємо зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна між Україною і Росією ніколи не повинна була початися", - сказав він.
Разом з тим, Трамп у промові після своєї інавгурації пообіцяв закінчити війни, однак жодного слова не промовив стосовно України.
- Того ж дня новопризначений державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни завершення війни Росії проти України, втім, на його думку, кожна сторона повинна буде чимось поступитися.
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