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"Кожна сторона має чимось поступитися": Рубіо зробив заяву про війну РФ проти України після затвердження на посаді

Ольга Бабишена
21 січня, 2025 вiвторок
04:33
Світ Марко Рубіо

Новопризначений державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни завершення війни Росії проти України, втім, на його думку, кожна сторона повинна буде чимось поступитися

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Про це інформує CNN, посилаючись на заяву Рубіо одразу після його затвердження на посаду державного секретаря США. 

Під час розмови з журналістами, він сказав, що США хочуть завершення війни Росії проти України, але не назвав конкретних термінів. 

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - заявив він, не називаючи, які поступки має на увазі. 

Рубіо вказав, що не говоритиме наразі про переговори, оскільки "ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще вести через дипломатію, а не на публічних форумах". Він наголосив, що остаточне рішення залишатиметься за Україною та Росією. 

Крім того, за словами новопризначеного держсекретаря, пріоритетом Трампа буде припинення вогню в Україні, тож "воно почнеться майже негайно". 

"Насправді дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що певна основа вже закладена, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і він має закінчитися", - розповів Рубіо, наголосивши, що у цій війні агресором є Росія. 

  • Під час слухань у Сенаті кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо заявив, що для того, щоб російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія мають піти на поступки. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
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