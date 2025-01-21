Сенат США проголосував за затвердження Рубіо на посаді держсекретаря
Американський сенат проголосував за затвердження державним секретарем США в адміністрації Дональда Трампа республіканця Марко Рубіо
Про це інформує Axios.
Сенат проголосував із результатом 99 "за" та 0 "проти".
Видання зазначає, що відтак Рубіо відіграватиме важливу роль у виконанні багатьох передвиборчих обіцянок Трампа, зокрема, також йдеться про припинення війни в Україні.
До цього Комітет Сенату США з міжнародних відносин одноголосно проголосував за рекомендацію затвердити Рубіо.
Довідково. Марко Рубіо працює в Сенаті з 2011 року й обіймав посаду сенатора-республіканця від Флориди. У 2016 році він балотувався в президенти, але потім відмовився від участі у виборах і підтримав Трампа. Рубіо, який стане першим латиноамериканським держсекретарем.
- Під час слухань у Сенаті кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо заявив, що для того, щоб російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія мають піти на поступки.
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