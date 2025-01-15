"Необхідні поступки - і з боку РФ, і з боку України": кандидат у держсекретарі США Рубіо оцінив перспективи завершення війни
Під час слухань у Сенаті кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо заявив, що для того, щоб російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія мають піти на поступки
Про це повідомляє Європейська правда.
Говорячи про перспективу завершення війни, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".
"Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки – і з боку Російської Федерації, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс", – зазначив він.
На думку Рубіо, Україна не зможе вигнати російські війська зі своєї території. Водночас він стверджує, що сили Путіна не здатні захопити всю територію України.
"Росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці – надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна – занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей (російські війська) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", - сказав Рубіо, додавши, що він погоджується з думкою про те, що "в України закінчуються не гроші, а українці".
За його словами, обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.
Він також заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років – а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас".
Зазначається, що Рубіо розкритикував чинну адміністрацію США за її ставлення до конфлікту, зокрема, що за час президенства Байдена у Сполучених Штатів не було чіткої стратегії щодо війни.
Рубіо підкреслив, що наступна адміністрація США прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни Росії в Україні.
"Ця війна повинна закінчитися…Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії", – резюмував Рубіо.
- Радники майбутнього президента США Дональда Трампа висловили думку, що досягнення мирної угоди стосовно війни РФ проти України може бути через "кілька місяців".
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