Радники Трампа вважають, що до мирної угоди стосовно війни в Україні залишилося "кілька місяців", - Reuters

Про це вони розповіли Reuters на умовах анонімності.

За словами двох соратників Трампа, у команді майбутнього очільника Білого дому розглядають графік у місяці на врегулювання війни в Україні. Натомість обіцянки республіканця укласти мирну угоду в перший день свого президентства вони описали такими, які не мали оцінки розуміння "нерозвʼязності конфлікту" з поєднанням "передвиборчого галасу".

Reuters зауважує, що оцінки радників співпадають зі словами спецпредставника Трампа з врегулювання війни в Україні Кіта Келлога стосовно закінчення війни протягом 100 днів.

Однак колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Атлантична рада у Вашингтоні, Джон Гербст вважає: навіть продовжений термін Келлога "занадто оптимістичний".