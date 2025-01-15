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Головна Світ Радники Трампа вважають, що до мирної угоди стосовно війни в Україні залишилося "кілька місяців", - Reuters

Радники Трампа вважають, що до мирної угоди стосовно війни в Україні залишилося "кілька місяців", - Reuters

Дар'я Куркіна
15 січня, 2025 середа
13:47
Світ Дональд Трамп

Радники майбутнього президента США Дональда Трампа висловили думку, що досягнення мирної угоди стосовно війни РФ проти України може бути через "кілька місяців"

Зміст

Про це вони розповіли Reuters на умовах анонімності.

За словами двох соратників Трампа, у команді майбутнього очільника Білого дому розглядають графік у місяці на врегулювання війни в Україні. Натомість обіцянки республіканця укласти мирну угоду в перший день свого президентства вони описали такими, які не мали оцінки розуміння "нерозвʼязності конфлікту" з поєднанням "передвиборчого галасу".

Reuters зауважує, що оцінки радників співпадають зі словами спецпредставника Трампа з врегулювання війни в Україні Кіта Келлога стосовно закінчення війни протягом 100 днів.

Однак колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Атлантична рада у Вашингтоні, Джон Гербст вважає: навіть продовжений термін Келлога "занадто оптимістичний".

  • 8 січня повідомлялось, що спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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