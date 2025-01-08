Спецпредставник Трампа окреслив конкретні терміни для завершення війни в Україні

Про це Кіт Келлог повідомив у розмові з Fox News.

За словами Келлога, він і Дональд Трамп усвідомлюють, що у них "мало часу" для пошуку рішення щодо повномасштабної війни Росії проти України.

"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив спецпредставник майбутнього президента США.

Келлог певен, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.

"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні. Скажімо, встановімо її на рівні 100 днів", – йдеться у заяві.