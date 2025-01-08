Спецпредставник Трампа окреслив конкретні терміни для завершення війни в Україні
Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа
Про це Кіт Келлог повідомив у розмові з Fox News.
За словами Келлога, він і Дональд Трамп усвідомлюють, що у них "мало часу" для пошуку рішення щодо повномасштабної війни Росії проти України.
"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив спецпредставник майбутнього президента США.
Келлог певен, що Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.
"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні. Скажімо, встановімо її на рівні 100 днів", – йдеться у заяві.
- 7 січня спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації Дональда Трампа.
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