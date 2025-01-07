Спецпредставник Трампа Келлог відклав поїздку в Україну до інавгурації, - Reuters

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що Келлог відклав не лише поїздку до України, а й відвідини інших європейських столиць.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду. За словами джерел, дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена. Також невідомі причини відтермінування поїздки.

Видання зазначає, що ані Келлог, ані представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на прохання про коментар.