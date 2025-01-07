Спецпредставник Трампа Келлог відклав поїздку в Україну до інавгурації, - Reuters
Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації Дональда Трампа
Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.
Вказано, що Келлог відклав не лише поїздку до України, а й відвідини інших європейських столиць.
Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду. За словами джерел, дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена. Також невідомі причини відтермінування поїздки.
Видання зазначає, що ані Келлог, ані представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на прохання про коментар.
- 27 листопада стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Кіта Келлога.
- У середині грудня майбутній спецпредставник Трампа Келлог висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.
- Згодом Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент".
- 19 грудня Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України. Це мало відбутися до інавгурації обраного президента США.
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