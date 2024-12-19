Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України
Київ підтверджує, що майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну. Це відбудеться до інавгурації новообраного президента США
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі, передає Європейська правда.
Коментуючи інформацію джерел Reuters про можливий візит, Зеленський запевнив, що він точно відбудеться.
"Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі", - зазначив Зеленський, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.
Виходячи зі слів президента, візит Келлога відбудеться ще до вступу Трампа у повноваження президента – а отже, і до призначення Келлога на посаду. Як відомо, інавгурація нового президента запланована на 20 січня 2025 року.
Водночас, Зеленський висловив скепсис щодо успіху місії Келога.
"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше у Reuters повідомляли, що майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у січні наступного року відвідає Україну й інші країни ЄС. За даними інформаційного агентства, Келлог має зустрітися у Києві з високопоставленими чиновниками. Також його команда працює над організацією зустрічей у Римі й Парижі.
- У середині грудня майбутній спецпредставник Трампа Келлог висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.
- Згодом Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент".
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