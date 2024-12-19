Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі, передає Європейська правда.

Коментуючи інформацію джерел Reuters про можливий візит, Зеленський запевнив, що він точно відбудеться.

"Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі", - зазначив Зеленський, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.

Виходячи зі слів президента, візит Келлога відбудеться ще до вступу Трампа у повноваження президента – а отже, і до призначення Келлога на посаду. Як відомо, інавгурація нового президента запланована на 20 січня 2025 року.

Водночас, Зеленський висловив скепсис щодо успіху місії Келога.

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше у Reuters повідомляли, що майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у січні наступного року відвідає Україну й інші країни ЄС. За даними інформаційного агентства, Келлог має зустрітися у Києві з високопоставленими чиновниками. Також його команда працює над організацією зустрічей у Римі й Парижі.