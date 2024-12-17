Майбутній спецпредставник Трампа Келлог у січні відвідає Київ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За даними інформаційного агентства, майбутній спецпредставник Дональда Трампа має зустрітися у Києві з високопоставленими чиновниками. Також команда Келлога працює над організацією зустрічей у Римі й Парижі.

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Співрозмовники Reuters зазначили, що спецпредставник здійснюватиме візити з метою "зʼясувати факти" від імені адміністрації Трампа, а не акцентуватиме увагу на "активних переговорах".

Джерела підкреслили, що поїздку ще розробляють, тому маршрут може змінитися.

Також, за словами співрозмовників, Келлог не планує поїздку до Москви в межах зазначених візитів.