Майбутній спецпредставник Трампа Келлог у січні відвідає Київ, - Reuters
Майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у січні наступного року відвідає Україну й інші країни ЄС
Про це повідомляє Reuters.
За даними інформаційного агентства, майбутній спецпредставник Дональда Трампа має зустрітися у Києві з високопоставленими чиновниками. Також команда Келлога працює над організацією зустрічей у Римі й Парижі.
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Співрозмовники Reuters зазначили, що спецпредставник здійснюватиме візити з метою "зʼясувати факти" від імені адміністрації Трампа, а не акцентуватиме увагу на "активних переговорах".
Джерела підкреслили, що поїздку ще розробляють, тому маршрут може змінитися.
Також, за словами співрозмовників, Келлог не планує поїздку до Москви в межах зазначених візитів.
- 13 грудня Келлог висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.
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