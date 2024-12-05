Чому це все не має сенсу?

1. Келлог опублікував ці пропозиції у квітні, а не зараз. Якщо пригадуєте це був пік протистояння між демократами та республіканцями. Республіканці мочили Україну з політичними цілями.

2. Келлог опублікував ці тези, не володіючи жодною важливою інформацією. Зараз він прочитає розвіддані й думаю дуже серйозно замислиться. Зрештою, є дані і відкриті про стан речей у РФ, які не вказують на її шанси щось кудись перемогти.

3. Келлог не визначає політику в цьому питанні. І навіть Трамп її до кінця не визначає.

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Всі повинні розуміти важливу річ: США неймовірно збагачуються коштом Росії. Вони стали найбільшим експортером газу в Європу. Зараз вони розпакують стратегічні резерви нафти і їм дуже вигідно, щоб російська була під санкціями. Вони завантажують своє військове виробництво в небачених масштабах, а це корпорації та робочі місця саме в США.

І real politik підказує мені, що грати в піддавки Путіну в таких обставинах ну дуже вже нелогічно.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист