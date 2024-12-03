Поки що можна зробити висновок: команда управління зовнішньою політикою адміністрації Трампа формується з людей, які неодноразово висловлювалися на підтримку України, і кого складно запідозрити у бажанні загравати з Путіним . І Марко Рубіо (претендує на посаду держсекретаря) і Майк Волц (потенційний радник з нацбезпеки), і багато інших – всі вони прямо заявляли, що перемога України відповідає національним інтересам США.

Адже відмінність між " треба для того, щоб Україна програла ", та " щоб виграла " принципова. Тоді як інтересам США відповідає саме програш Росії, а для цього підтримка має бути в іншому обсязі та в інші строки, без затримок в часі, без блокувань дій України та партнерів по НАТО тощо.

Минулого тижня Трамп оголосив, що посаду спецпредставника щодо України займе Кіт Келлог. Келлог не лише свого часу провів декілька тижнів в Києві, Харкові та Ізюмі, але і є автором дослідження America First, Russia, & Ukraine, в якому він критикує адміністрацію Байдена за млявість і непослідовність. Наприклад, оголошений принцип про підтримку України " стільки, скільки треба " критикується з позиції " так а скільки треба і для чого? ".

Кілька днів тому керівник Комітету з іноземних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол виступив з промовою на тему війни. В ній він прямо сказав, що " недопущення поразки України у війні з Росією є частиною життєвих інтересів США ".

Тобто, станом на зараз, всі люди, які формуватимуть зовнішню політику, і фактично реалізовуватимуть умовний "план Трампа" – це люди, які впевнені, що поразка України у війні з Росією тягне за собою небезпеку для життєвих інтересів США.

Звісно, поки ніхто не знає, як саме виглядатиме цей "план", але підстав сподіватися, що там буде пункт про капітуляцію України, поки що немає.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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