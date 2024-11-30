Хто сказав, що Москві потрібен мир?
Трамп і його представники можуть готувати будь-який завгодно план для України
Схоже, що через відсутність знань з історії України американці не розуміють кількох важливих речей:
- за Україну Москва готова платити будь-яку ціну і будь-які жертви, бо існування незалежної України вбиває саму суть існування кремлівської імперії;
- Москва є недоговороздатною і не буде виконувати жодних взятих на себе зобовʼязань, натомість використовуватиме їх як зачіпку для нової агресії, і не лише проти України;
- свідомість пересічного колективного Путіна застрягла десь у XV-XVI столітті, відтак для них загарбання чужих територій це доблесть і честь, а ціна людського життя і людська гідність для них наближаються до нуля.
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І тепер найважливіше.
А хто сказав, що Москві потрібен мир? У них зараз все добре. В Кремлі зрозуміли, що їхня погроза ядерними причандалами працює, Захід зі страху поліз під стіл, а нових Черчилля чи Рейгана на горизонті не видно.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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