І тепер найважливіше.

А хто сказав, що Москві потрібен мир? У них зараз все добре. В Кремлі зрозуміли, що їхня погроза ядерними причандалами працює, Захід зі страху поліз під стіл, а нових Черчилля чи Рейгана на горизонті не видно.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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