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OPINION

Кремлю потрібне повернення імперії

Андрій Магера
12 жовтня, 2024 субота
18:02
Погляд блог Андрій Магера

Ті, хто має можливість регулярно спілкуватися з іноземцями в публічній сфері, будь ласка, доносьте їм, що під час російсько-української війни питання навіть не в Україні. Воно набагато глобальніше

Зміст

Бо гіпотетична перемога Росії неминуче створить три великі проблеми у світі.

  1. Це відкриває скриньку Пандори для держав відносно їхніх сусідів. Вони зрозуміють, що агресія РФ безкарна і що у XXI столітті можна окуповувати та анексовувати чужі території.
  2. Держави світу зрозуміють, що міжнародні договори не гарантують їм безпеки, поки вони не матимуть ядерної зброї. Це призведе до різкого збільшення ядерних досліджень і суттєво більшої кількості ядерних держав у світі. Тобто, не 8, як це є зараз, а умовно до 18, а то й до 28.
  3. Захоплення України — це не лише загарбання природних і матеріальних ресурсів, але й отримання величезного людського потенціалу. Українських чоловіків вони утилізуватимуть, бо ніколи їм не довірятимуть. Найкращий спосіб утилізації — мобілізація в лави ЗС РФ і відправлення їх воювати на війну проти Польщі, Румунії чи Литви. Причину знайдуть.

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Скажете, що українські чоловіки не підуть, бо не захочуть? А ви не сприймайте, що у Москві живуть цінностями XXI століття; вони діятимуть методами XVI століття: частину населення оброблять пропагандою ("Захід вас обманув і здав…" і так далі), частину шантажуватимуть родинами, яких візьмуть у заручники на державному рівні. А ту невелику частину українських чоловіків, яка за жодних обставин не захоче йти в російську армію, знищать фізично.

Кремлю потрібне повернення імперії. Без повстань і партизанської війни на окупованих територіях.

Тому Захід вже зараз повинен розуміти, що допомагати Україні грошима, зброєю, і навіть працювати власними авіацією та ППО на території України це набагато дешевше і перспективніше для них, ніж відправляти на війну до Польщі, Румунії, Литви сотні тисяч солдатів США, Британії, Франції чи Німеччини. Тим більше в ситуації, коли все може зайти надто далеко і нічого вже повернути буде неможливо. Час купити неможливо за жодні гроші.

Ще раз наголошую. Говорити з іноземцями треба не лише про Україну, а, в першу чергу, про них самих. Це вони розуміють набагато краще.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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Теги:
Новини
Україна
Захід
Війна з Росією
допомога Україні
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