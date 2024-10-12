Кремлю потрібне повернення імперії
Ті, хто має можливість регулярно спілкуватися з іноземцями в публічній сфері, будь ласка, доносьте їм, що під час російсько-української війни питання навіть не в Україні. Воно набагато глобальніше
Бо гіпотетична перемога Росії неминуче створить три великі проблеми у світі.
- Це відкриває скриньку Пандори для держав відносно їхніх сусідів. Вони зрозуміють, що агресія РФ безкарна і що у XXI столітті можна окуповувати та анексовувати чужі території.
- Держави світу зрозуміють, що міжнародні договори не гарантують їм безпеки, поки вони не матимуть ядерної зброї. Це призведе до різкого збільшення ядерних досліджень і суттєво більшої кількості ядерних держав у світі. Тобто, не 8, як це є зараз, а умовно до 18, а то й до 28.
- Захоплення України — це не лише загарбання природних і матеріальних ресурсів, але й отримання величезного людського потенціалу. Українських чоловіків вони утилізуватимуть, бо ніколи їм не довірятимуть. Найкращий спосіб утилізації — мобілізація в лави ЗС РФ і відправлення їх воювати на війну проти Польщі, Румунії чи Литви. Причину знайдуть.
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Скажете, що українські чоловіки не підуть, бо не захочуть? А ви не сприймайте, що у Москві живуть цінностями XXI століття; вони діятимуть методами XVI століття: частину населення оброблять пропагандою ("Захід вас обманув і здав…" і так далі), частину шантажуватимуть родинами, яких візьмуть у заручники на державному рівні. А ту невелику частину українських чоловіків, яка за жодних обставин не захоче йти в російську армію, знищать фізично.
Кремлю потрібне повернення імперії. Без повстань і партизанської війни на окупованих територіях.
Тому Захід вже зараз повинен розуміти, що допомагати Україні грошима, зброєю, і навіть працювати власними авіацією та ППО на території України це набагато дешевше і перспективніше для них, ніж відправляти на війну до Польщі, Румунії, Литви сотні тисяч солдатів США, Британії, Франції чи Німеччини. Тим більше в ситуації, коли все може зайти надто далеко і нічого вже повернути буде неможливо. Час купити неможливо за жодні гроші.
Ще раз наголошую. Говорити з іноземцями треба не лише про Україну, а, в першу чергу, про них самих. Це вони розуміють набагато краще.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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