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"Все вирішиться протягом наступних кількох місяців": майбутній спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву про війну в Україні

Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
20:14
Світ Кіт Келлог

Кіт Келлог, майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії, висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців

Зміст

Про це він заявив в етері Fox News.

Він прокоментував можливість проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним у Вашингтоні, висловивши думку, що такий крок не здивує його, враховуючи тактику Трампа у міжнародній політиці. 

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - зазначив Келлог.

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Він також додав, що ідея організації такої зустрічі є дуже позитивною і можливості її реалізації не варто виключати.

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", - підсумував спецпредставник Трампа.

  • Наприкінці листопада CNN оприлюднило план миру в Україні, який у квітні написав майбутній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він передбачає зняття санкцій з РФ та заморозку фронту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
підтримка України
допомога США Україні
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