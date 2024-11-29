CNN оприлюднило план миру в Україні, який у квітні написав майбутній спецпредставник Трампа

Видання CNN опублікувало основні пункти цього плану.

За даними видання, план Келлога передбачає замороження лінії фронту через припинення вогню та демілітаризовану зону. Росія має отримати часткове пом’якшення санкцій, а повне – лише після мирної угоди, яка "має сподобатися" Україні.

План має стати "офіційною політикою США", пише CNN.

План Келлога не передбачає відмови України від ТОТ, але повернення має дипломатичним шляхом. Україна повинна визнати, що реінтеграція цих земель потребуватиме значних дипломатичних зусиль, які можуть відбутися після відходу Путіна.

Також Келлог каже, що членство України в НАТО має бути призупинено "в обмін на угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити".

У плані також йдеться про те, що майбутня допомога США буде залежати від переговорів. США озброюватимуть Україну так, щоб вона змогла захистити себе та зупинити будь-які подальші просування Росії до та після мирної угоди.

Днями стало відомо, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.



