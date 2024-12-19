Майбутній спецпредставник Трампа Келлог вважає, що Україна та РФ готові до мирних переговорів
Майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент"
Про це він сказав в інтервʼю Fox Business, цитує Укрінформ.
Журналіст у своєму запитанні до Келлога зазначив, що дві сторони близькі до виснаження й, можливо, настав гарний момент для переговорів, додавши, що РФ втрачає на фронті тисячі людей щодня, коли Україна втратила близько 40% територій.
"Абсолютно. Я думаю, що обидві сторони готові... Потрібен арбітр, щоб якось розняти їх. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити. Я думаю, у нього є бачення для цього. Я думаю, що в нього вистачить енергії для цього", - відповів спецпредставник.
Келлог також впевнений, що Україна та РФ готові зібратися разом і поговорити.
"Я думаю, що це ідеальна позиція для президента Трампа", - додав він.
17 грудня Reuters повідомляло, що майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у січні наступного року відвідає Україну й інші країни ЄС.
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